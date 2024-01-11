Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman tiyatro sahnesinde

İnsan kendi elleriyle kurduğu sistemin içinde ezilirken, kendi elleri ile bu tuzaktan kurtulmayı beceremez mi? Yoksa insanın kurduğu sistem, insandan daha akıllı davranıp onu beceriksizleştirdi mi? Peki hangisi daha zor, kalmak mı gitmek mi? Tüm bu soruların yanıtları “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” oyununda sizleri bekliyor. 21 Ocak’ta Fişekhane’de sahnelenecek performansın biletleri Türkiye’nin en büyük ve kapsayıcı online etkinlik biletleme platformu Biletinial’da.

Sam Shepard'ın 1980 yılında yazdığı, yazıldığı günden beri tüm dünyada sahnelenen 'True West' oyununa günümüzden seslenen çağdaş bir yorum olarak nitelendirilen "Cırcır Böcekleri İtler ve Biz", 21 Ocak’ta İstanbul Fişekhane’de gerçekleşecek iki performansla izleyicisi ile buluşacak.

Yıldırım Türker’in çevirdiği, Mert Öner’in yönettiği, Serhat Teoman, Buğra Gülsoy, Burak Sarımola, Ayşe Lebriz Berkem’in başrollerini paylaştığı “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” oyununun biletleri Türkiye’nin en büyük ve kapsayıcı online etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

İKİ FARKLI KARDEŞİN BİRBİRİNE DÖNÜŞME HİKAYESİ

İki kardeş; biri kentli, eğitimli bir senarist ve diğeri ise ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız. Aynı ağacın üstünde farklı mevsimlerde iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikayesi. Kentin doğayla, sanatın ticaretle, eğitimin cehaletle, hayallerin gerçeklerle savaşı.

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