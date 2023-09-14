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Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın yeni oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor  

Başarılı oyuncular Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ı yaklaşık 10 yılın ardından yeniden birlikte tiyatro sahnesine çıkartan Sam Shepard’ın ‘True West’ oyununa Mert Öner’in yönetmenliğiyle yepyeni bir bakış açısı getiren ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyunu, 18 Eylül’deki prömiyeri için geri sayımda... Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak oyun yayınlanan tanıtımlarıyla şimdiden oldukça ilgi gördü.

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın yeni oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor  

 

Başarılı oyuncular Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman bu günlerde sanatın birçok alanında, yenilikçi yaklaşımlarla projeler üretmek için kurdukları Art 12’nin ilk projesinin heyecanını yaşıyorlar. Yıllar sonra birlikte yeniden tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan ikili bir süredir Mert Öner’in yönetmenliğinde Sam Shepard’ın ‘True West’ oyununa günümüzden bakan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyununu sahnelemeye hazırlanıyor. Tek perdelik oyunda ikiliye Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem eşlik ediyor.

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın yeni oyunu için heyecanlı bekleyiş sürüyor  

Biri kentli, eğitimli bir senarist diğeri ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız olan iki kardeşin birbirlerini keşfetme ve birbirlerine dönüşme hikayesini konu alan oyun için yayınlanan tanıtımlar izleyicilerin şimdiden dikkatini çekti. 18 Eylül Pazartesi günü Zorlu PSM’de ilk kez sahnelenecek oyun sezon boyu birçok sahnede tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

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