Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın oyun galasına ünlüler akın etti

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın birlikte sahne aldığı, biri kentli, eğitimli bir senarist diğeri ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız olan iki kardeşin birbirlerini keşfetme ve birbirlerine dönüşme hikayesini konu alan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyunu prömiyerinin ardından dün gece kapalı gişe olan 2. oyunlarıyla yeniden seyirci karşısına çıktı.

Zorlu PSM’de galası gerçekleşen oyuna Burcu Biricik, Hafsanur Sancakturan, Alina Boz, Umut Evirgen, Canan Ergüder, Hande Doğandemir, Ekin Koç, Seçkin Özdemir, Nihal Yalçın, Ayşenil Şamlıoğlu, Hatice Aslan, Beren Gökyıldız, Tuvana Türkay, Defne Kayalar, Necati Ateş, Fatih Artman, Tuğrul Tülek, Nail Gönenli, Duygu Sarışın, Tugay Mercan, Celil Nalçakan, Ali Yörenç, Gülenay Kalkan, Ali Gözüşirin, Zeynep Günay, Deniz Işın, Yaprak Medine, Barış Atay, İpek Erdem gibi birçok ünlü isim katıldı.

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman ikilisine Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in eşlik ettiği, Mert Öner’in yönetmenliğinde Sam Shepard’ın ‘True West’ oyununa günümüzden bakan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ isimli tek perdelik oyun, izleyicilerden alkışları topladı. Yoğun ilginin olduğu gecede oyunun bitiminde ünlü isimler ekiple bir araya gelerek onları tebrik etti.

Ekim ayı boyunca ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’, 14 Ekim’de CKM’de ve 21 Ekim’de Fişekhane’de (Matine Suare) izleyicilerle buluşacak. Oyun tüm sezon boyunca hem İstanbul’da hem de Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

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