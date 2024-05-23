  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak

Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak

Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak

Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak

 Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak

Finansal teknoloji şirketi BtcTurk, İstanbul’da farklı sahne ve etkinlik alanlarında devam eden kültür sanat sponsorluklarına bir yenisini daha ekledi.

Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak
BtcTurk, İstanbul’un en büyük kalıcı açık hava sahnesi Vadi Açıkhava’nın ana sponsoru oldu.

 Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak

Yerli ve yabancı sanatçıların sahne alacağı konserlerle bu yaz eğlencenin merkezi olacak BtcTurk Vadi’de perde 31 Mayıs’ta Melike Şahin konseriyle açılacak.

Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak
BtcTurk, Vadi Açıkhava sahnesinin ana sponsoru oldu.

 Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak

31 Mayıs tarihinde başlayacak konserlerle birlikte BtcTurk Vadi, sanatseverlerin vazgeçilmez adresi olacak. Kültür sanat alanında Türkiye’nin en önemli etkinlik mekanlarından biri olan Vadi Açıkhava mekanının ismi bu yıldan itibaren BtcTurk Vadi olacak. Yaz aylarının en popüler konser alanı olacak olan BtcTurk Vadi’de on binlerce sanatsever keyifli anlar geçirecek.


BTCTURK VADİ’DE SEZON MELİKE ŞAHİN’LE AÇILIYOR
BtcTurk Vadi’de sezon 31 Mayıs tarihindeki Melike Şahin konseriyle başlayacak. Ersay Üner’in Taverna Şarkıları lansman konseri de yine 2 Haziran’da BtcTurk Vadi sahnesinde olacak.

Bu yaz müziğin kalbi BtcTurk Vadi’de atacak
Haziran ayı boyunca Türkiye’nin en sevilen grup ve şarkıcıları KÖFN, Simge, Adamlar ve Redd Senfonik konserleriyle birlikte BtcTurk Vadi sanatseverlerle dolup taşacak. İstanbul’un en büyük kalıcı açık hava sahnesi: BtcTurk Vadi 2019 yılından bu yana yüz binlerce sanatseveri ağırlayan İstanbul’un en büyük kalıcı açıkhava sahnesi olan konser alanı bu yıl BtcTurk Vadi adıyla misafirlerini ağırlayacak. 3100 kişinin etkinliği takip edebildiği BtcTurk Vadi, restoranların ve mağazaların da olduğu Vadistanbul Alışveriş Merkezi’nde yer alıyor.

 Konser takvimi:
 31 Mayıs- Melike Şahin
 2 Haziran- Ersay Üner Taverna Şarkıları Lansman Konseri
 7 Haziran- KÖFN
 8 Haziran-Simge
 14 Haziran-Adamlar
 21 Haziran-Büyük Ev Ablukada Akustik
 28 Haziran-Redd Senfonik
 6 Temmuz-90’lar Türkçe Pop Fest
 7 Temmuz-Alevli Günler
 12 Temmuz-Sertab Erener
 14 Temmuz-Dedublüman
 3 Ağustos-Son Feci Bisiklet

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Emre Karayel gösterimden erken ayrıldı
  Magazin

Emre Karayel gösterimden erken ayrıldı

Cem Özer'den estetik göndermesi!
  Magazin

Cem Özer'den estetik göndermesi!

Güzellik Rutininizin İki Yıldızı: Göz Kremi ve Yüz Temizleme Jeli
  Yaşam - Sağlık

Güzellik Rutininizin İki Yıldızı: Göz Kremi ve Yüz Temizleme Jeli

Breitling’den Babalar Günü’ne özel saat seçkisi
  Güncel

Breitling’den Babalar Günü’ne özel saat seçkisi

Yaz mevsiminin kapıları Palladium AVM’de aralanıyor
  Magazin

Yaz mevsiminin kapıları Palladium AVM’de aralanıyor

Umut Evirgen'in yönetmeliğinde medya illüzyonu! Elçin Sangu'dan çarpıcı mesaj!
  Magazin

Umut Evirgen'in yönetmeliğinde medya illüzyonu! Elçin Sangu'dan çarpıcı mesaj!