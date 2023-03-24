Üç oyuncu, markanın kırmızı ruj, iliminatör allık ve çift taraflı kontür ürünlerinin tanıtımı için kamera karşısına geçti.

“Bu üçlü çok güçlü” mesajının yüklendiği reklam kampanyası, paylaşıldığı dakikada binlerce beğeniyle birlikte yorum rekoru kırdı.



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