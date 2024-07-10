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Bu Temmuz’da Polat Piyalepaşa Çarşı’da birbirinden renkli etkinlikler var

Şehrin yeni sanat, alışveriş ve gastronomi noktası Polat Piyalepaşa Çarşı, bu Temmuz ayında da çocuk etkinliklerinden, film gösterimlerine, spor aktivitelerine kadar birbirinden keyifli deneyimlerin adresi olacak.  

Bu Temmuz’da Polat Piyalepaşa Çarşı’da birbirinden renkli etkinlikler var

Polat güvencesiyle hayata geçirilen, Türkiyenin özel sektör eliyle yapılmış en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul, 7’den 70’e herkese hitap edecek etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un kalbinde yeni bir sanat, alışveriş ve gastronomi rotası vadeden Polat Piyalepaşa Çarşı’nın dopdolu etkinlik takviminden öne çıkanlar şöyle; 

Bu Temmuz’da Polat Piyalepaşa Çarşı’da birbirinden renkli etkinlikler var

13 Temmuz saat 17.00’de Mavi’nin Rüyası Müzikali ile sahnenin büyülü dünyasının perdelerini aralayacak minik sanatseverler, 14 Temmuz’da 15.00-18.00 saatleri arasında Neşeli Yüzler Yüz Boyama Etkinliği’nde ya da Bubble Show’da hayal gücünün sınırlarını zorlayacak. 20 Temmuz saat 17.00’de ise Sokak Köpekleri Müzikali ile eğlenecek minikler, 21 Temmuz saat 16.00’da hayran bırakacak Sihirbazlık Gösterisi’ne katılacak. 27 Temmuz saat 17.00’de ise Meyve Bahçesi Müzikali, lezzetli bir deneyim yaşatacak. Büyükler için açık hava sinemasında keyifli bir akşama davet eden Polat Piyalepaşa Çarşı, 27 Temmuz saat 20.00’de “La La Land” filmiyle romantik bir akşam yaşatacak.  

Bu Temmuz’da Polat Piyalepaşa Çarşı’da birbirinden renkli etkinlikler var

Açık havada bütünlüklü bir yaşam alanı olarak tasarlanan Polat Piyalepaşa Çarşı’da çok sevilen gastronomi duraklarının yanı sıra, şehrin önde gelen sanat galerileri de ziyaretçilerini bekliyor.

 

 

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