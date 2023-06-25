Bir dönem “Türkiye'nin en genç sopranosu” olarak tanınan Asude Cemre, müzik alanında birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attıktan sonra, Pasaj Müzik etiketiyle yayınlanan "Unutulurmuş" ve "Kara Fırtına" isimli teklileriyle, müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Dünya Rock Müzik tarihinin en seçkin kadın vokalli şarkılarını, tek bir repertuar altında toplayan sanatçı, ‘Lady’s Rock Grooves’ isimli projesiyle ve izleyenlerin hayran kaldığı muhteşem sahne performansıyla, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

LADY’S ROCK GROOVES KONSERLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR!..

Dünya Rock Tarihi’nin unutulmaz kadın vokalli şarkılarını tek bir repertuarda toplayan ve projesine “Lady’s Rock Grooves” adını veren Asude Cemre, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. 6 Temmuz’da, proje kapsamında 5. kez sahne alacak olan Asude Cemre’yi, sonrasında 2 konser ve özellikle de Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gerek Türkiye gerekse yurtdışındaki festivaller olmak üzere, yoğun bir konser maratonu bekliyor.

MÜZİK OTORİTELERİNİN ORTA GÖRÜŞÜ; ‘İMKÂNSIZ ŞARKILAR’

Her konseri sonrası müzik otoritelerinden önemli geri dönüşler alan Asude Cemre’nin sahne repertuarı için müzik otoritelerinden gelen tek ortak görüş; “Bu şarkıların tek bir vokal tarafından söylenmesi imkânsız” şeklinde!..

Farklı kadın vokaller tarafından seslendirilen ve Dünya Rock Tarihi’nin unutulmazları arasına girmeyi başaran farklı tarzlardaki şarkıları tek bir vokal olarak seslendiren Asude Cemre, şarkılara arasındaki imkânsız denilen geçişleri nasıl yaptığını, aldığı opera/şan eğitimine bağlıyor.

Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Opera-Şan Bölümü mezunu olan Asude Cemre, operayla başlayan müzik kariyerini, dünya çapında tanınan bir kadın rock vokal olarak devam ettirme yolunda, emin adımlarla ilerliyor.

Asude Cemre’nin Konser Takvimi şöyle;

6 Temmuz 2023 / Dorock XL Kadıköy

21 Temmuz 2023 / Dorock Heavy Metal Taksim

22 Temmuz 2023 / Akasya Tamirhane

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