Bu piyasada o ücretleri alacak iki kişi var

Sahne sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilimler, vefat eden babasının anısına hazırladığı “ Babamın Şarkıları” adlı yeni bir albümün startını 10 Ocak’ta çıkaracağı ilk şarkıyla vereceğini söyledi.

Bilimlerin son zamanlarda bir yükselişte bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Soruna, “ yıllar önce sahne mi izleyenler görenler gelmeye başladılar. Ekibim çok iyi yıllardır birlikte çalışıyoruz”.

Müzik sektöründe önünü kesmeye çalışanlar oldu mu? Bilimler, “ tanrımla birlikte benim yükselişim odu. Bu piyasada herkes arkadaş ama dost değil biliyorsunuz”.

Son zamanlarda Sahne ücretleri çok konuşuluyor. Bilimler, “ rakamları okuyorum ben şok oluyorum. Varsa böyle yüksek ücretler bizde alalım. Ben haftanın üç günü sahne alıyorum. Ben böyle yüksek ücretler görmedim. O paralar yüksekten atılan ücretler. he vardır alanlar bir yada iki alabilir onun dışında o paraları alacak şarkıcı yok. Ben bu piyasaya hakim bir insanım o paralar yok sadece iki isim alıyordur o isimlerde belli zaten herkes biliyor arkadaşlar” dedi.