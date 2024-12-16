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Bu piyasada o ücretleri alacak iki kişi var

Deha Bilimler önceki akşam Kıbrıs Elexus Hotel de sahneye çıktı. Enerji dolu sahne performansı ile geceye katılan davetlilere unutulmaz bir konser verdi. Sahnede bir birinden çok sanatçıdan eserler seslendiren Bilimler,  hayranlarını coşturdu.

Bu piyasada o ücretleri alacak iki kişi var

Sahne sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilimler, vefat eden babasının anısına hazırladığı “ Babamın Şarkıları” adlı yeni bir albümün startını 10 Ocak’ta çıkaracağı ilk şarkıyla vereceğini söyledi.

Bu piyasada o ücretleri alacak iki kişi var

Bilimlerin son zamanlarda bir yükselişte bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Soruna, “ yıllar önce sahne mi izleyenler görenler gelmeye başladılar. Ekibim çok iyi yıllardır birlikte çalışıyoruz”.

Müzik sektöründe önünü kesmeye çalışanlar oldu mu? Bilimler, “ tanrımla birlikte benim yükselişim odu. Bu piyasada herkes arkadaş ama dost değil biliyorsunuz”.

Bu piyasada o ücretleri alacak iki kişi var

Son zamanlarda Sahne ücretleri çok konuşuluyor. Bilimler, “ rakamları okuyorum ben şok oluyorum. Varsa böyle yüksek ücretler bizde alalım. Ben haftanın üç günü sahne alıyorum. Ben böyle yüksek ücretler görmedim. O paralar yüksekten atılan ücretler. he vardır alanlar bir yada iki alabilir onun dışında o paraları alacak şarkıcı yok. Ben bu piyasaya hakim bir insanım o paralar yok sadece iki isim alıyordur o isimlerde belli zaten herkes biliyor arkadaşlar” dedi.

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