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Bu konutlarda aracınızı şarj edebilirsiniz

Karmar A.Ş İcra Kurulu Başkanı, yüksek mimar iş insanı Emrullah Yedikardeş, İstanbul'da temeli atılan "Karmar Sakura Konutları"yla ilgili bilgi verdi.

Bu konutlarda aracınızı şarj edebilirsiniz

Karmar A.Ş İcra Kurulu Başkanı, yüksek mimar iş insanı Emrullah Yedikardeş, İstanbul'da temeli atılan "Karmar Sakura Konutları"yla ilgili düzenlenen toplantıda projenin çevre dostu özellikler taşıdığını belirterek, "Dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak mimari ve endüstri özelliklerine önem veriyoruz. Son yıllardaki yatırımlarımızı çevre dostu inşaat projeleri üzerine yapıyoruz. Yeşil mimari ilkeleriyle doğayı koruyan Karmar Sakura evlerinde yerden ısıtma sistemiyle yakıttan yüzde 40 tasarruf edilirken,  bahçeler yağmur sularından elde edilen suyla sulanacak,  lavabolardaki gider suları da arıtılarak klozetlerde tekrar kullanılacak. A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip olan konutların otoparkında elektrikli araçlar için şarj istasyonları da bulunacak." dedi. 

Bu konutlarda aracınızı şarj edebilirsiniz

Ayrıca Emrullah Yedikardeş, “Bugüne kadar gereğinden fazla malzeme, enerji ve su tüketen yapılar ön plandaydı ama iklim krizinin etkilerini deneyimlediğimiz günümüzde daha fazla değil, daha az tüketen, daha verimli ürünler, tasarımlar, binalar odağımıza yerleşecek. Sürdürülebilir mimari öncelikli olacak.” bilgilerini de ekledi. 

Bu konutlarda aracınızı şarj edebilirsiniz

Aynı zamanda MÜSİAD Maden Metal Kimya Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı, Mardin Vakfı MARVA Yönetim Kurulu ve Türkiye Üstün Zekalılar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Emrullah Yedikardeş önümüzdeki dönemde sosyal sorumluluk alanındaki projeleri ile ilgili de duyurular yapacağını söyledi. 

Bu konutlarda aracınızı şarj edebilirsiniz
 


 

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