Bu hatalar mantar enfeksiyonlarının hayat boyu tekrarlanmasına neden oluyor

Tekrarlayan vajinal mantarların pekçok soruna yol açtığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Âzer Aras Uluğ, “Tekrarlayan, geçmeyen mantar enfeksiyonları hayat kalitesini ciddi anlamda olumsuz etkiliyor ve pek çok ilave rahatsızlığa neden oluyor. Ağrılı cinsel ilişki, vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik ve pek çok cinsel sorunun yanı sıra, çiftlerde ilişkisel problemlere ayrıca fiziksel, psikolojik, sosyolojik birçok soruna neden oluyor.” dedi.



Tek başına tedaviler yeterli değil, önlem almak şart!

Mantar enfeksiyonlarına karşı mutlaka önlem alınması gerektiğinin de altını çizen Dr. Âzer Aras Uluğ, bu etkenleri şöyle sıraladı:

Vajinanın içini kesinlikle suyla yıkamayın yani vajinal duş yapmayın.

Vajinanın içine elinizi sokarak yıkamayın.

Vajinayı asla sabunla yıkamayın.

Sentetik, dantelli, naylon iç çamaşırları kullanmayın. Bunun yerine pamuklu iç çamaşırları kullanın. Bu çamaşırları da makinede 50 veya 60 derecenin üzerinde yıkayın. Yıkadıktan sonra da ütüleyerek kullanın.

Genelde tek eşli yaşamı öneririz ama çoklu bir cinsel partneriniz varsa o zaman mutlaka prezervatif kullanın.

Uzun süredir spiral takılıysa, spirali zamanında değiştirin.

Yıllık kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Sık tekrarlayan mantar infeksiyonunun altında bir sebep bulunamazsa spiralinizi değiştirin.

Tuvalette genital bölgenin hijyeni konusunda bazı kurallar vardır. Bu kurallara uyun. Önden arkaya doğru temizlenmeye özen gösterin.”

Mantar enfeksiyonlarının neden olduğu diğer sağlık sorunlarına da değinen Uluğ, “Mantarlar bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlıklardır bundan dolayı bağışıklığın desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bununla ilgili de alınabilecek önlemleri de şu şekilde sıralayabiliriz” diyerek önlemleri tek tek anlattı.

Demir eksikliğiniz varsa, kansızlığınız varsa mutlaka tedavi olun.

Sizde mantar varsa eşinizin de tedavi olmasını sağlayın.

Tekrarlayan bir mantardan muzdaripseniz altta yatan hazırlayıcı sebeplerin ortadan kaldırılması noktasında mutlaka destek alın.

Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız değiştirin.

Kansızlığınız varsa tedavi olun.

İnsülin direnciniz varsa, gizli şeker hastalığınız, diabet hastalığınız varsa bunlara yönelik mutlaka diyetlerinize dikkat edin.

Beslenme düzenini mutlaka değiştirip bağırsakları onarmak gerekir.

Mantar tedavisinde uzman eşliğinde doğru ve sağlıklı beslenmenin çok önemli bir faktör olduğunu ifade eden Dr. Âzer Aras Uluğ, “Tüm tedavileri aldınız ancak bunlara rağmen mantar enfeksiyonunuz tekrarlıyorsa işte o zaman multisistemik olarak ele alınmalı. Mantar bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Rezervuar olan bağırsakların mutlaka tedavide ana hedeflenen organlar olmasına dikkat etmelisiniz. Beslenme alışkanlığınızı değiştirmelisiniz. Aşırı karbonhidrat tüketimi, rafine şeker kullanımı, hazır işlenmiş paketlenmiş gıdaları ve süt tüketimini sınırlayın. Yoksa hayat boyu aynı durumla tekrar tekrar karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan dolayı tekrarlayan mantar enfeskiyonları ile ilgili hekime başvurduğunuzda, ayırıcı tanı almanız çok önemlidir. Tedavileri destekleyen uzman önerisi altındaki diyetler eşliğinde mantar enfeksiyonlarından tamamen kutrulmak mümkün. “ifadelerini kullandı.

Erken tanı neden çok önemli?



Dr. Âzer Aras Uluğ sözlerine şöyle devam etti.

“Her rahatsızlıkta olduğu gibi tekrarlayan mantarlarda da erken tanı büyük önem taşıyor. Zamanında önlem alınmayan durumlarda enfeksiyon kalçaya kadar yayılabiliyor ve iyileşmeyen bir enfeksiyon halini alabiliyor. Ondan dolayı da bütün hastalıklarda olduğu gibi vajinal enfeksiyonlarda da teşhis, tedavi erken olduğu zaman olay kronikleşmeden çözüme ulaştırma şansımız var.



Mantarlardan korunmak için öneriler:

Stresinizi kontrol edin.

Huzurlu yaşam koşulları organize etmeye çalışın.

Mümkün olduğunca antibiyotik kullanımından kaçının.

Sağlıklı beslenin.

Spor yapın.

Kişisel hijyeninize özen gösterin.

Pamuklu çamaşır kullanın.

Islak mayoyla uzun süre kalmayın.

Ortak kullanılan tuvaletlerde mutlaka hijyenize dikkat edin.

Epilasyon, sauna gibi ortak kullanılan merkezlerde mutlaka hijyen noktasında güvenilir merkezleri tercih edin ve maksimum hijyenize önem gösterin.







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