Bu film çok konuşulur

Kalabalık bir medya mensubunun karşısına geçen Erkan Petekkaya ve İlhan Doğan önümüzdeki hafta vizyona girmeyi bekleyen Verwey’in yapımcılığını Murat Aktaş’ın da yönetmenliğini üstlendiği “Her Şeye Rağmen” filmi hakkında merak edilenleri anlattılar. Almanya’da iş dünyası içinde karşılaştığı gerçek hayat hikayesi film olan İlhan Doğan bu projenin herkes için ilham kaynağı olduğunun altını çizdi.

Almanya’da yaşadıkları zorluklar ve iş hayatının acımasızlıkları hakkındaki bir soruya İlhan Doğan “Gurbette mücadele verenler şunu hiç unutmasın; 'Türklüğümü unutursam, Türklüğümü saklarsam belki Almanlar beni daha çok sever ya da belki daha çok aralarına alır.' diye bir şey yok. Ben bunu yaşadım, maddi olarak bir şey almadım, milyonlar verdim ama yine de yetmedi. Önce Türk'sünüz, biraz başarılı olursanız, iyi Türk olursunuz. Daha da başarılı olursanız, başarılı Türk olursunuz ama oradan biraz daha yükselirseniz sizi hemen indirirler. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Keşke böyle şeyleri konuşmak durumunda kalmasak. Bu sadece iş dünyasında değil her alanda böyle. Sporcu da siyasetçi de olsanız eğer adınız Ahmet, Mehmet ise gelebileceğiniz yerlerin sınırı vardır. Bunu yaşayarak öğrendim. Hapse bile girdim, çıktım. Milyonlarca mark veya Euro vergi ödedim. Binlerce Alman'a iş verdim, yine de kötülük gördüm. Çünkü pasaportum hala Türk pasaportuydu. Ben Türk kimliğimle her zaman övünüyorum" dedi.

Aynı soru için konuşan ünlü oyuncu ve filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya’da "Filmde oynadığım insan yanımda oturuyor. Çok dramatik bir yaşam, ben de benzer zorluklar yaşadım ama beni Doğan'ın hayatında en çok çeken şey, büyük bir başarı hikayesi olmasıydı" dedi.

BU FİLM SEYREDİLDİKÇE DAHA ÇOK KONUŞULUR…

Filmde gerçek hikayesi anlatılan İlhan Doğan’ın hayatta olması Erkan Petekkaya’ya çok ilginç gelmiş. Genellikle hikayesi anlatılanların hayatta olmayan insanlar olduğunu belirten sanatçı, filmde hikayesini anlattıkları kişi ile yan yana olmak oturup konuşabilmenin çok ilginç olduğunu belirtti. Petekkaya "Tabii hayatını okudum, dinledim fakat çekimlerden önce kendisiyle özellikle tanışmadık. Yaşayan bir insanı oynamak zor, ondan bir şeyler öğrenip etkilenmek istemedim. Ben kendi ruhumdan, deneyimimden neler katabilirim diye düşündüm. Bir insanın böyle acılar yaşayıp, hem de bir başka ülkede sokaklarda yetişip, çok üst düzey bir iş adamı olması gerçekten zor bir şey. Fakat hikayenin sonunda umut olması beni çok etkiledi. Tüm dünyanın umuda ihtiyacı olduğu bir zamandayız. Ayrıca Cannes'da ve Dubai'de gala yaptık. Onlar da çok güzel geçti. Oralarda izleyiciyle etkileşimine de şahit olduk. Gerçekten çok iyi geri dönüşler aldık" dedi.

Çekimlerden önce ve çekimler sırasında hiç karşılaşmadıklarını ve tanışmadıklarını belirten Erkan Petekkay, filmin kahramanı ile Cannes Film Fesitvali’nde filmin tanıtım galası yapıldığı sırada tanıştıklarını söyledi. Filmin oyuncu kadrosu ve diğer hiçbir çalışmasına etkisi olmadığını belirten İlhan Doğan’da “Filmde beni kimin oynayacağını hiç düşünmedim, Filmin oyuncu kadorsu açıklandığında öğrendim Erkan Petekkaya’yı, kendisini çok beğenerek izlediğimi ve takip ettiğimi belirtmek isterim. Oyunculuğu ile rolün, hikayenin hakkını vermiş, Tebrik etmek lazım, kolay iş değil. Bu arda birbirimize benzediğimizi söyleyenler de oldu” dedi. İş insanı İlhan Doğan, önceki yıllarda yaşanan Neo Nazi cinayetlerinin aydınlatılamamasını protesto etmek amacıyla, uzun yıllar yaşadığı Almanya'yı terk etmişti. Doğan'ın, Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a uzanan öyküsünü işleyen film, 29 Eylül'de vizyona girecek.

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