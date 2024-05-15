Bu 4 belirti huzursuz bacak sendromu habercisi olabilir

Bacaklarda oluşan ağrı ile birlikte birçok belirtiye yol açan huzursuz bacak sendromu, günümüzde her 100 kişiden 5’inde görülmekle birlikte kadınlarda daha çok gözlemleniyor. İlerleyen tablolarda gece ağrılarıyla birlikte uyku düzeni bozulabiliyor ve daha sonra hastalarda yürüme bozuklukları ortaya görülebiliyor. Genellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan ve gece ağrısıyla kendini gösteren bu sendrom, bacaklarda ağrı, uyuşma, kaşıntı, karıncalanma problemlerine de neden olabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Seher Kakdaş, huzursuz bacak sendromu ve belirtileri ile ilgili bilgi verdi.
Bahar aylarında şikayetler artıyor
Yapılan araştırmalar sonucunda bahar aylarında huzursuz bacak sendromu vakalarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Bahar ayına giren huzursuz bacak sendromlu bireylerde artan semptomlar sonucunda ruhsal değişimlere eşlik eden depresyon belirtileri, mutsuzluk, yorgunluk, sosyal aktivitelere karşı isteksizlik ve kaygı bozuklukları olabilmektedir. Depresyonu tetikleyen bu belirtilere sahip kişiler daha önceki dönemlerde yaşadıkları uykusuzluk problemi ile birlikte seyreden depresyon durumuyla birlikte yaşamsal aktivitelerde olumsuz süreçler yaşayabilmektedir. Huzursuz bacak sendromunda erken tanı ve teşhis için doktor kontrollerinin düzenli olarak yapılması oldukça önem taşımaktadır. İlerleyen semptomlu kişilerde bu durum yürüme bozukluklarına eşlik edebilmektedir. Bu yüzden mutlaka doktor kontrolleriyle birlikte bu süreç doğru yönetilebilmelidir.
Huzursuz Bacak Sendromunun 4 belirtisi
Günümüzde iş hayatındaki uzun süre oturma durumu, hareketsiz yaşam, spor ve egzersizleri belirli bir rutin içinde gerçekleştirmemekten kaynaklanabilen huzursuz bacak sendromu, genç yaşlarda da görülmektedir. Huzursuz bacak sendromuna eşlik eden 4 belirti şöyle sıralanmaktadır:
Düzenli egzersizler hastalara iyi geliyor
Spor ve düzenli egzersizlerle sağlıklı bir yaşam sürdürmek huzursuz bacak sendromu hastaları için önemlidir. Vücudumuzun gün içindeki yükünü taşıyan bacaklar, spor aktivitelerinde de sıkça hareket etmekte ve huzursuz bacak sendromuna neden olan hareketsizliği sonlandırmaktadır. Hareket eden bacak kasları ve kemiklerde ortaya çıkan kasılmalarda azalmakta ve huzursuz bacak sendromuyla ortaya çıkan gece kasılmaları da sona erebilmektedir. Huzursuz bacak sendromunda her gün yapılan yürüyüşler de son derece faydalı olabilmektedir.
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