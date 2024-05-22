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Breitling’den Babalar Günü’ne özel saat seçkisi

Breitling, macera ruhunu ve yüksek enerjiyi bir arada sunan eşsiz saat modelleriyle Babalar Günü’nü kutluyor. 

Breitling’den Babalar Günü’ne özel saat seçkisi

İlhamını geçmişten alan Superocean Heritage koleksiyonu, Breitling'in dalış saatleri konusundaki 60 yılı aşkın deneyimini mükemmel bir biçimde ortaya koyuyor. Su altında vakit geçirmekten hoşlanan babaların tüm ihtiyaçlarına, Superocean Heritage modelleri kusursuzca cevap veriyor.

Breitling’den Babalar Günü’ne özel saat seçkisi

 

Breitling Navitimer koleksiyonu, mekanik kronograf teknolojisinin incelikleri ve havacılık dünyasının ruhunu bir araya getiren eşsiz bir mirası temsil ediyor. Markanın gökyüzüyle bağını daha da derinleştiren Navitimer, özgün detaylar ve kusursuz el işçiliğini harmanlayarak zarif ve etkileyici bir hediye alternatifine dönüşüyor.

Breitling’den Babalar Günü’ne özel saat seçkisi

Rahatlık ve zarafeti buluşturan Breitling Chronomat koleksiyonu ise her ortama uyum sağlayacak modern tarzıyla dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü sporculardan iş insanlarına, aktörlerden cemiyet hayatının seçkin üyelerine kadar herkesin gözdesi haline gelmiş Chronomat, spor şık görünümü sayesinde konforuna düşkün babaların favorisi olacak.

 

 

 

 

 

 

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