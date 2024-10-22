  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Brad Friedel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı!

Brad Friedel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı! İşte detaylar...

Brad Friedel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı!

Snob Magazin'in haberine göre; Galatasaray'ın eski Amerikalı kalecisi Brad Friedel, eşi ve çocuğuyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Brad Friedel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı!
Eşi ve çocuğunun çekilmesini istemeyen eski milli futbolcu, "Beni tek görüntüleyin" dedi.

 Brad Friedel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı!

Basın mensuplarına poz veren Brad Friedel, "Beşiktaş için buradayım. Beşiktaş'la çalışıyoruz" dedi.

 Brad Friedel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı!

Nişantaşı'nı turlayan aile, daha sonra araçlarına binerek, ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Eski model Müge Cinman gençlerin neden mankenlik yapmak istemediğini açıkladı!
  Magazin

Eski model Müge Cinman gençlerin neden mankenlik yapmak istemediğini açıkladı!

Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı
  Magazin

Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü Instagram'dan kutladı

Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"
  Magazin

Sevda Dalgıç'tan itiraf: "Korkuyorum eve dönmek istemeyecek!"

Melisa Tapan'la aşka başlayan Kerem Bürsin'den ilişki açıklaması!
  Magazin

Melisa Tapan'la aşka başlayan Kerem Bürsin'den ilişki açıklaması!

Çağla Şıkel oğlu Kuzey'e sinirlenip elini kırmasını ilk kez anlattı!
  Magazin

Çağla Şıkel oğlu Kuzey'e sinirlenip elini kırmasını ilk kez anlattı!

Meryem Uzerli Cannes'da
  Magazin

Meryem Uzerli Cannes'da