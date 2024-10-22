 Brad Friedel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı!

Snob Magazin'in haberine göre; Galatasaray'ın eski Amerikalı kalecisi Brad Friedel, eşi ve çocuğuyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Eşi ve çocuğunun çekilmesini istemeyen eski milli futbolcu, "Beni tek görüntüleyin" dedi.

Basın mensuplarına poz veren Brad Friedel, "Beşiktaş için buradayım. Beşiktaş'la çalışıyoruz" dedi.

Nişantaşı'nı turlayan aile, daha sonra araçlarına binerek, ayrıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.