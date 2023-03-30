SnobMagazin.com

Botokstan Korkmayın!

Son yıllarda giderek yaygınlaşan botoks yönteminin yalnızca estetik kaygılarla yapıldığı algısının yanlış olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Aycan Özden Sezgin, özellikle bu dönemde yapılan terleme botoksunun yazın kişiyi bu dertten kurtardığını ifade etti.

Botokstan Korkmayın!

Yaptığı başarılı estetik uygulamalarla adından söz ettiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Aycan Özden Sezgin, botoksla ilgili toplumdaki genel kanının yanlış olduğunu söyledi. Botoksun sadece kırışıklıklardan kurtulmak için yüze uygulandığı görüşünün artık çok eskide kaldığını belirten Sezgin, özellikle bu aylarda terleme botoksunun çokça tercih edildiğini belirtti.

Botokstan Korkmayın!

AŞIRI TERLEMEKTEN KURTULUN

Yaklaşan yaz aylarıyla birlikte kadın-erkek bir çok kişinin şikayet ettiği aşırı terleme artık sorun olmaktan çıktığını söyleyen Sezgin, bu sıkıntıyı yaşayanlara terleme botoksu yaptırmalarını önerdi. Terleme tedavisi için kullanılan botoks tedavisinin yalnızca 15 dakika sürdüğünü söyleyen Sezgin, “Bu uygulama cildin altında bulunan ter bezlerine etki eder. Sinir uçlarından ter bezlerini uyaran madde salınmasını önler ve terlemeyi durdurur. Böylece aşırı terleme sorunu olan hastalarımıza kısa sürede son derece pratik bir çözüm sağlamış oluruz” dedi.

HANGİ BÖLGELERE UYGULANIYOR?

Ter bezlerinin aşırı derecede çalıştığı bölgelerin özellikle koltuk altları, ayak tabanları ve avuç içleri olduğunu hatırlatan Uz. Dr. Aycan Özden Sezgin, botoksun da bu noktalara yapıldığını ifade etti. Bu bölgelere uygulanan botoks terleme tedavisinde kişilerin hemen sosyal hayatlarına devam edebildiklerinin altını çizen Sezgin, “Bu yaz deodorantları çöpe atma yılınız olsun. Aşırı terleme ve kokusunun sizi sosyal hayatınızdan mahrum bırakmasına izin vermeyin” diye tavsiyede bulundu.

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?