  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bosphorus Art Society'den heyecan verici bir sanat ve tasarım müzayedesi  

Bosphorus Art Society (B.A.S.), 8 Temmuz Pazartesi günü Cash on the Table markası ile ilk müzayedesini düzenliyor. Bu özel müzayede, pandemi döneminde ortaya çıkan ve her geçen gün artan online müzayedelere yepyeni bir bakış açısı getiriyor.  

Bosphorus Art Society'den heyecan verici bir sanat ve tasarım müzayedesi  

 

 

Müzayedede, Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Ertuğrul Ateş, Kadir Akorak, Şahin Paksoy, Jale Yılmabaşar, Haluk Akakçe, Fatih Urunç, Pınar Birim ve Thelma Lugo gibi değerli ressam ve heykeltraşların yanı sıra, multidisipliner sanatçılar ve iş insanlarının da eserleri yer alacak. Bu sayede, pandemi döneminde içlerindeki sanatçı ruhu keşfeden iş insanları ve sanatın farklı disiplinlerinde çok yönlü başarılar elde etmiş sanatçılar bir araya gelerek sanatseverlerle buluşacak.

Bosphorus Art Society'den heyecan verici bir sanat ve tasarım müzayedesi  

Bu isimler arasında Alinur Velidedeoğlu'nun 3 metrelik krom, altın oran eserleri, Beyazıt Öztürk'ün füzen portreleri, Gonca Karakaş'ın pandemide içinden çıkan ressamın çizdiği kuşlar ve çiçekler, Sinan Çetin'in olağanüstü renk yeteneği, Abdullah Oğuz'un gizlemeğe çalıştığı içindeki usta ressam, Can Bonomo'nun şiirleri, yazıları ve şarkıları kadar güzel resimleri, Haldun Demirhisar'ın "Shine, Shine, Shine" adlı pırıltı saçan küp küresi, Yıllardır resim sanatı ile de profesyonel olarak ilgilenen Güven Kıraç ve Mercan Dede'nin başyapıt tabloları ve moda fotoğrafçılarının duayeni Tamer Yılmaz'ın sanatsal fotoğraf çekimleri yer alacak.

Bosphorus Art Society'den heyecan verici bir sanat ve tasarım müzayedesi  

Müzayede ayrıca, Karim Rashid'den Philippe Starck'a dünyaca ünlü tasarımcıların elinden çıkmış kült tasarım ürünler, 1960 model Corvette Stingray Convertible, custom made Harley Davidson motor ve Zeki Müren'in tasarladığı halının da serili olduğu viski bar enstalasyonu gibi özel tasarımlar da müzayedede yer alacak.

Bosphorus Art Society'den heyecan verici bir sanat ve tasarım müzayedesi  

Müzayedenin en önemli parçaları arasında yer alan Gökhan Çarmıklı koleksiyonundaki Afrikalı sanatçıların tek parça taştan yarattığı geleneksel Afrika heykel sanatının en önemli heykelleri ve Türkiye'nin dünya çapında meşhur olmuş sokak sanatçılarından Leo Lunatic ve Mr. Hure'nin boyadığı tasarım deri koltuklar da dikkat çekiyor.

Bosphorus Art Society'den heyecan verici bir sanat ve tasarım müzayedesi  

B.A.S., bu müzayede ile geleneksel müzayede formatının ötesine geçerek, sanatseverleri eserlerin hikayeleri ve sanatçıların yaratıcı süreçleri ile buluşturmayı amaçlıyor.  Sanatçı Teoman ise 30 senedir bütün bestelerini yaptığı gitarını kimsesiz çocuklar yararına müzayedede açık artırmaya çıkaracak. 

Bosphorus Art Society'den heyecan verici bir sanat ve tasarım müzayedesi  

Bosphours Art Sociceti, Cash on the Table müzayedesindeki eserlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmını Boğaziçi’ndeki küçük balıkçı kayıklarının bakımı ve boyası için kullanılacak. Boğaziçi’nin eşsiz güzelliğinin vazgeçilmez bir parçası olan küçük balıkçı tekneleri ünlü sanatçıların bakış açısıyla rengarenk bir görünüme kavuşacak.

Bosphorus Art Society'den heyecan verici bir sanat ve tasarım müzayedesi  

Cash On The Table Art and Design Auction, 8 Temmuz Pazartesi günü online olarak gerçekleştirilecek. Müzayedeye katılmak ve eserler hakkında detaylı bilgi edinmek için www.cashonthetableauction.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı
  Magazin

Raisa&Vanessa Kardeşler'in Nişantaşı tarzı

Sıla maç için konserini erteledi
  Magazin

Sıla maç için konserini erteledi

Ozan Orhon, eşi Selcan Orhon ve kızı Deniz'le görüntülendi! Eşiyle tanışma hikayesi dikkat çekti
  Magazin

Ozan Orhon, eşi Selcan Orhon ve kızı Deniz'le görüntülendi! Eşiyle tanışma hikayesi dikkat çekti

KÖFN grubu dağıldı mı?
  Magazin

KÖFN grubu dağıldı mı?

Arda Kural'dan şok itiraf!
  Magazin

Arda Kural'dan şok itiraf!

Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı
  Magazin

Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı