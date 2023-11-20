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Bosna Sancak Kültür Günleri’nde sinema rüzgârı

Pjer Žalica imzalı beş filmlik seçki, sinemaseverleri sanat ve duygu dolu bir yolculuğa çıkardı. Pera Film işbirliğiyle gerçekleşen etkinlikte, Alin Taşçıyan’ın özel söyleşisiyle Bosna sinemasında savaşın etkileri mercek altına alındı.

Bosna Sancak Kültür Günleri’nde sinema rüzgârı

İstanbul'u sinema ve müzik dolu bir atmosferle aydınlatan Bosna Sancak Kültür Günleri’nin önceki gün gerçekleşen finalinde Bosnalı ödüllü yönetmen Pjer Žalica'nın imzasını taşıyan beş filmlik seçki sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleşen etkinliğe sağlık sorunları nedeniyle ünlü yönetmen Pjer Žalica katılamadı. Yönetmen ile özel bir söyleşi yapacak olan sinema yazarı Alin Taşçıyan, Bosna sinemasının savaşın etkilerini özenle işlediğini vurgulayarak, katılımcılarla duygusal bir sohbet gerçekleştirdi.

Bosna Sancak Kültür Günleri’nde sinema rüzgârı

Bosna sinemasında yıllar geçse de savaşın ürpertisini son derece nahif dokunuşlarla hissettiren filmler yapıldığını belirten Taşçıyan, “Bu kuşak yönetmenler gençlikten çıktıkları anda kendilerini savaşın içinde buldular. Ne yapsınlar müzikal mi yapsınlar?  Herkesin gözünde yaşanan katliamlardan sonra çokta başka bir şey anlatmayı kendilerinde hak görmüyorlar galiba. Ekonomik, siyasi, toplumsal büyük bir baskının altında bir de anlatmak istediğiniz kendi meseleniz var. Bunlar çok ağır meseleler ama her şeye rağmen, direncin, umudun, mizahın müziğin içinde olduğu enerji dolu filmler yapıyorlar. Hepsini yürekten kutluyorum” diye konuştu.

BOSNA BÖREĞİ CANI ÇEKTİ

Sinema alanında savaş sonrası hikâyeler anlatmanın zorluğuna da değinen Taşçıyan, müziğin bu hikâyelerdeki bağlayıcı rolüne dikkat çekti. Söyleşinin sonunda, Taşçıyan'ın filmleri izlerken aklına Bosna böreği geldiğini ifade etmesi salondakileri güldürdü.

 

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