Boşanma Protokolü Şehir Efsanesi Ötesi 

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün avukat sevgilisi Nail Gönenli’yle Etiler’deki Beca çıkışı görüntülendi.

Baş başa yemek yiyen çift, geldikleri gibi mekândan aynı araç ile ayrıldı. Gazetecilerin “Yıllardır sizin yanınızda kimseyi görmüyoruz, biz bile heyecan yaptık” sözlerine Şıkel, “Ben hiç konuşmuyorum, sağ olun” şeklinde kibarca karşılık verdi.

Çocuklarının babası Emre Altuğ ile aralarında boşanma protokolü olduğu iddialarıyla alakalı konuşan Şıkel, “Böyle bir şey olmadı. Şehir efsanesi ötesi” dedi.





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