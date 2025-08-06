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Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi! İşte detaylar...

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın boşanacağı iddia edilmişti.

Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!
Oktay'ın Harman Yeri dizisindeki partneri Gülsim Ali ile yakınlaştığı konuşuluyordu.  Haberlerden sonra Atiksoy, kızı ve Oktay ile aile fotoğrafını paylaşarak, kalp emojisiyle yayınlamıştı.

  Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!

Atiksoy, kısa bir süre sonra fotoğrafı kaldırması dikkat çekti. İkilinin arasında yine kriz olduğu iddia edildi.

 

 

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