  Boşanma haberlerinden sonra aile fotoğrafını paylaşmıştı! O fotoğrafa Yıldız Çağrı Atiksoy'dan şok hamle geldi!

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın boşanacağı iddia edilmişti.



Oktay'ın Harman Yeri dizisindeki partneri Gülsim Ali ile yakınlaştığı konuşuluyordu. Haberlerden sonra Atiksoy, kızı ve Oktay ile aile fotoğrafını paylaşarak, kalp emojisiyle yayınlamıştı.

Atiksoy, kısa bir süre sonra fotoğrafı kaldırması dikkat çekti. İkilinin arasında yine kriz olduğu iddia edildi.

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