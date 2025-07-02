 Boşanma aşamasındaki eşi Güzide Duran'ın Fikret Orman ile el ele görüntülenmesine Adnan Aksoy'dan sert tepki!

Eşi Güzide Duran ile boşanma davası devam eden Adnan Aksoy'dan sert açıklama geldi.

Güzide Duran'ın Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile el ele görüntülenmesinden sonra Aksoy açıklama yaptı.



Aksoy, "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.