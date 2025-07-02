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Boşanma aşamasındaki eşi Güzide Duran'ın Fikret Orman ile el ele görüntülenmesine Adnan Aksoy'dan sert tepki!

Boşanma aşamasındaki eşi Güzide Duran'ın Fikret Orman ile el ele görüntülenmesine Adnan Aksoy'dan sert tepki! İşte detaylar...

Boşanma aşamasındaki eşi Güzide Duran'ın Fikret Orman ile el ele görüntülenmesine Adnan Aksoy'dan sert tepki!

Eşi Güzide Duran ile boşanma davası devam eden Adnan Aksoy'dan sert açıklama geldi.

 Boşanma aşamasındaki eşi Güzide Duran'ın Fikret Orman ile el ele görüntülenmesine Adnan Aksoy'dan sert tepki!

Güzide Duran'ın Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile el ele görüntülenmesinden sonra Aksoy açıklama yaptı.

Boşanma aşamasındaki eşi Güzide Duran'ın Fikret Orman ile el ele görüntülenmesine Adnan Aksoy'dan sert tepki!
Aksoy, "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir" dedi.

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