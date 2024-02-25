  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Boşanacakları söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi

Boşanacakları söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi. İşte detaylar...

Boşanacakları söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi

Pelin Akil ve Anıl Altan, Yunanistan tatile çıktı.

Boşanacakları söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi

Bir dönem boşanacakları söylenen çift, aşka geldi.

Boşanacakları söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi

İkili, deniz kenarından romantik anlarını yayınladı.

Boşanacakları söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi

Çift, öpüştükleri kareyi de paylaştı.

Boşanacakları söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi
İkiliye beğeni yağdı. Pelin Akil ve Anıl Altan'a arkadaşları da eşlik etti.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Berdan Mardini sürprizi
  Magazin

Berdan Mardini sürprizi

Ünlü isim Şeyma Subaşı'ndan bikinili pozlar
  Magazin

Ünlü isim Şeyma Subaşı'ndan bikinili pozlar

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkı belgelendi
  Magazin

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş aşkı belgelendi

Ebru Şahin'in Tulum tatili devam ediyor
  Magazin

Ebru Şahin'in Tulum tatili devam ediyor

İstanbul'da gençlik festivali
  Magazin

İstanbul'da gençlik festivali

Assolistler Pınar Eliçe ve Petek Dinçöz, sahne kıyafeti yüzünden karşı karşıya geldi!
  Magazin

Assolistler Pınar Eliçe ve Petek Dinçöz, sahne kıyafeti yüzünden karşı karşıya geldi!