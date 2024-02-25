Boşanacakları söylenen Pelin Akil ve Anıl Altan aşka geldi

Pelin Akil ve Anıl Altan, Yunanistan tatile çıktı.

Bir dönem boşanacakları söylenen çift, aşka geldi.

İkili, deniz kenarından romantik anlarını yayınladı.

Çift, öpüştükleri kareyi de paylaştı.



İkiliye beğeni yağdı. Pelin Akil ve Anıl Altan'a arkadaşları da eşlik etti.

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