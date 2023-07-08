Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan romantik kareler

Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu aşka geldi.

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'da bir kadınla sarmaş-dolaş dans görüntülerinden sonra ayrılacakları söyleyen ikiliden Atagül, eşiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Atagül, eşini öptüğü kareleri ve videoları da yayınladı.



Oyuncu Doğulu için, "Tanrının bana verdiği en güzel hediye" diye yazdı.

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