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Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan romantik kareler

Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan romantik kareler. İşte detaylar...

Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan romantik kareler

Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu aşka geldi.

Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan romantik kareler

 

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz haftalarda Alaçatı'da bir kadınla sarmaş-dolaş dans görüntülerinden sonra ayrılacakları söyleyen ikiliden Atagül, eşiyle fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan romantik kareler

Atagül, eşini öptüğü kareleri ve videoları da yayınladı.

Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan romantik kareler
Oyuncu Doğulu için, "Tanrının bana verdiği en güzel hediye" diye yazdı.

Boşanacakları konuşulan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan romantik kareler

 

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