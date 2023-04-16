Boşanacakları iddia edilen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan romantik paylaşım geldi.



Bülent Şakrak, eşi Düvenci'nin omzunu öptüğü kareyi paylaştı.

Oyuncu, "Fotoğraf 2014 ve kutladığımız ilk doğum günün, aradan 9 yıl geçti. Melisa büyüdü, Ali doğdu (askere gitti geldi) yaşam aktı envai çeşit şey yaşandı, gezildi, dolaşıldı, çalışıldı, çabalandı ve yaş alındı ancak yaşlanılmadı falan... Bu süreçte senin hayata tutunma biçimin, inadın, analığın ve gayretin hiç değişmedi, bu nedenle evdeki ben ve cümle canlının (kediler, köpeler, fareler, çocuklar) sana olan hayranlığı da hiç bitmedi, yeni yaşının da sana daha öncekiler gibi şans, bereket ve çokca huzur getirmesini diliyorum ve seni gerçekten çok seviyorum. Cemal Süreyya'nın dediği gibi, "Ben senin sevgilin, eşin, baban, ağabeyin, arkadaşınım. Biri bitse biri kalır. Seni hiç bırakmayacağım!" İyi ki doğdun çocuklarımın anası" diye yazdı.

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