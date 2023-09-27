 Boşanacağı söylenen Şeyma Subaşı'nın katıldığı davette dikkat çeken o detay!

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin evliliği dört ay sürdü.

Sosyal medya fenomeni, Contemporary Istanbul'a katıldı.



Bir süredir İstanbul'da olan Subaşı'nın tamamen Türkiye'ye geldiği iddia edildi.



Boşanma davası açtığı söylenen sosyal medya fenomeninin, tektaşını da çıkardığı görüldü.

Subaşı, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

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