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Boşanacağı söylenen Şeyma Subaşı'nın katıldığı davette dikkat çeken o detay!

Boşanacağı söylenen Şeyma Subaşı'nın katıldığı davette dikkat çeken o detay! İşte detaylar...

Boşanacağı söylenen Şeyma Subaşı'nın katıldığı davette dikkat çeken o detay!

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin evliliği dört ay sürdü.

 Boşanacağı söylenen Şeyma Subaşı'nın katıldığı davette dikkat çeken o detay!

Sosyal medya fenomeni, Contemporary Istanbul'a katıldı.

Boşanacağı söylenen Şeyma Subaşı'nın katıldığı davette dikkat çeken o detay!
Bir süredir İstanbul'da olan Subaşı'nın tamamen Türkiye'ye geldiği iddia edildi.

Boşanacağı söylenen Şeyma Subaşı'nın katıldığı davette dikkat çeken o detay!
Boşanma davası açtığı söylenen sosyal medya fenomeninin, tektaşını da çıkardığı görüldü.

 

Boşanacağı söylenen Şeyma Subaşı'nın katıldığı davette dikkat çeken o detay!

Subaşı, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı. 

Boşanacağı söylenen Şeyma Subaşı'nın katıldığı davette dikkat çeken o detay!

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