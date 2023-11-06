Borusan Sanat’ta bu hafta

9 Kasım’da Borusan Müzik Evi, sezonu çağdaş müziğin önemli destekçilerinden ve yorumcularından oluşan ensemble XXI. jahrhundert ile açıyor. 16 Kasım'da Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, İtalyan operalarından oluşan bir seçki sunarken The Necks, Kod Müzik işbirliğiyle hayata geçirilen 36. Nova Muzak serisi kapsamında 25 Kasım’da Borusan Müzik Evi’nde olacak.

Borusan Müzik Evi sezonu açıyor

Borusan Müzik Evi yeni sezonunu çağdaş müziğin önemli destekçilerinden ve yorumcularından biriyle açıyor. Ernst Krenek’in “her birini ayrı ayrı dinlemek kadar bir arada dinlemek de büyük bir zevk” dediği, Viyana müzik kültürüne özgü yüksek bir teknik düzeyi ve ses kalitesini temsil eden solistler topluluğu ensemble XXI. jahrhundert (EXXI), yeni sezonda Borusan Müzik Evi’nin ilk konuğu oluyor. Onur Türkmen ve Petra Stump-Linshalm’a kendileri tarafından sipariş verilen eserlerin Türkiye prömiyerleri ile EXXI, 9 Kasım Perşembe günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde olacak.

ENSEMBLE XXI. JAHRHUNDERT (EXXI)

PETER BURWIK şef, EXXI müzik direktörü

MIASE ÖRÜMLÜ ney

GABRIELA IRZYK flüt

HEINZ-PETER LINSHALM klarnet

VERONIKA VILLANYI arp

IRENA MANOLOVA vurmalı çalgılar

LE LIU piyano

BOJIDARA KOUZMANOVA-VLADAR keman

SARAH MARIA DRAGOVIĆ viyola

DOROTTYA STANDI viyolonsel

EMRE SİHAN KALELİ organizasyon



STUMP-LINSHALM Hidden Figures (2022, EXXI siparişi)*

STAUD Lagrein (2008)

TÜRKMEN Hal (2023, EXXI siparişi)*

*Türkiye prömiyeri

İtalyan operalarından oluşan bir seçki

Opera uvertürleri ve aryaları ile soprano ve orkestranın muhteşem uyumu 16 Kasım Perşembe saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde bir araya geliyor. BİFO bu konserde Mozart, Verdi, Rossini ve Respighi’nin yapıtlarından oluşan bir program sunacak. Henüz 14 yaşındayken doğduğu şehir olan Kahire’den Milano’ya, La Scala Tiyatrosu’nun akademisine giden ve BBC Radyo 3’ün yeni kuşak sanatçılarından biri olarak seçilen Fatma Said, bu gecenin solisti olarak Carlo Tenan yönetimindeki BİFO dinleyicileriyle buluşacak.

Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali, Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında saat 19.00-19.30 arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

PROGRAM:

BİFO İLE İTALYAN OPERA ESİNTİSİ

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

CARLO TENAN şef

FATMA SAID soprano

MOZART Don Giovanni Uvertürü

MOZART “Chi sà, chi sà, qual sia”, KV 582

MOZART “Vado, ma i u? Oh Dei!”, KV 583

MOZART Titus’un Merhameti Uvertürü

MOZART Titus’un Merhameti’nden “Non piu di fiori”

VERDI La Traviata’dan: 1. Sahne Prelüdü

VERDI Maskeli Balo’dan “Morro, ma prima in grazia”

ROSSINI Sevil Berberi Uvertürü

ROSSINI Sevil Berberi’nden “Una voce poco fa”

RESPIGHI Roma Çamları

Nova Muzak serisi yeniden Borusan Müzik Evi’nde

Kod Müzik işbirliğiyle hayata geçirilen Nova Muzak serisi 25 Kasım Cumartesi saat 21.00’de yeniden Borusan Müzik Evi’nde! Nova Muzak serisinin 36.’sında, Avustralya’nın en kült gruplarından biri, The Necks yer alacak. Chris Abrahams, Tony Buck ve Lloyd Swanton’dan oluşan grubun müziği, büyüleyici bir biçimde yavaş yavaş çözülen uzun soluklu doğaçlamalara sahip.

NOVA MUZAK #36 “THE NECKS”

CHRIS ABRAHAMS piyano

TONY BUCK davul

LLOYD SWANTON bas

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