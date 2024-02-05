Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri bu hafta etkinlikleri

10 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de 4-6 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Pat Pat Papatya atölyesinde Borusan Contemporary’nin güncel sergileri, “Aritmi” ve “Dijital Mitolojiler”de yer alan seçili eserler üzerinden sanat ve doğa ilişkisi üzerine çocuklarla sohbet edilecek.

Ardından Amerikalı sanatçı Jennifer Steinkamp’ın “Papatya Zinciri” isimli eserinden hareketle çocuklar aileleri eşliğinde rengarenk kağıtları kesecek, katlayacak ve elde ettikleri kâğıtlara şekil vererek kendi papatyalarını oluşturacak. Atölyenin sonunda, tüm papatyalar bir araya gelecek ve çocukların yanlarında götüreceği ve odalarının duvarlarına asabilecekleri yaratıcı bir çalışmaya dönüşecek.

SİNEMA VE BİLİM BU ATÖLYEDE BİR ARAYA GELİYOR

10 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te 8-12 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Zoetrop ile Çizgili Dünyalar atölyesi “Aritmi” sergisi turuyla başlayacak. Sonrasında Mat Collishaw’un sanat ve bilim arasında bir köprü kurarak bu iki dünyanın birbirine dokunmalarını sağlayan eserleri incelenecek ve çocuklarla sohbet edilecek. Atölyenin ikinci aşamasında ise “Çınlayan Sirenler” isimli eser aracılığıyla çocuklar animasyon ve sinemanın habercisi sayılan zoetrop ile tanışacak. Sinema ve bilimi bir araya getiren bu atölyede, çocuklar görme eylemi ve hayal gücünü bir araya getirecek ve farklı malzemeler kullanarak kendi zoetroplarını tasarlayacaklar.

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