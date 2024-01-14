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Boran Kuzum özel davetli olarak Milano'ya gitti

Boran Kuzum özel davetli olarak Milano'ya gitti. İşte detaylar...

Boran Kuzum özel davetli olarak Milano'ya gitti

Gucci Sonbahar/ Kış erkek koleksiyonu defilesini,

Boran Kuzum özel davetli olarak Milano'ya gitti
Sabato De Sarno kreatif direktörlüğünde Milano’da gerçekleştirdi.

 Boran Kuzum özel davetli olarak Milano'ya gitti

Defileye Gucci’nin özel davetlisi olarak Türkiye’den

 Boran Kuzum özel davetli olarak Milano'ya gitti

kendine özgü stiliyle de çok konuşulan,

 Boran Kuzum özel davetli olarak Milano'ya gitti

başarılı oyuncu Boran Kuzum katıldı.

 

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