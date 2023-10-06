Boran Ağğedik ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmindeki rolü için iki ay hazırlandı

Yaklaşık iki aydır provalar yapan genç oyuncu Boran Ağgedik setten paylaşımda bulundu.

İsmail Hacıoğlu’nun başrolde olduğu “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Mustafa Alabora, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel gibi daha birçok ünlü isimler yer alıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.