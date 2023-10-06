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Boran Ağğedik ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmindeki rolü için iki ay hazırlandı

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan genç oyuncu Boran Ağgedik, Anadolu Rock müziğin efsane ismi Cem Karaca’nın hayat hikayesini konu alan Yüksel Aksu'nun yönettiği sinema filmin de Kardaşlar grubunun bas gitaristi aynı zamanda oyunculukta yapan Seyhan Karabayı canlandıracak.

Boran Ağğedik ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmindeki rolü için iki ay hazırlandı

Yaklaşık iki aydır provalar yapan genç oyuncu Boran Ağgedik setten paylaşımda bulundu. 

Boran Ağğedik ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filmindeki rolü için iki ay hazırlandı

İsmail Hacıoğlu’nun başrolde olduğu “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Mustafa Alabora, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel gibi daha birçok ünlü isimler yer alıyor.

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