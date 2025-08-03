 Bora Gencer trafik kazası geçirdi

Bora Gencer oğlu Ayaz Gencer ile ölümden döndü. Bodrum Ortakent'te motosiklet ile oğlu Ayaz ile yol alan Bora Gencer önündeki aracın sinyal vermeden önüne kırması sonrası kaza yapmak zorunda kaldı.

Baba oğul motordan düşerken şans eseri motordan fırlayan Bora Gencer'in oğlu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motordan düşerken oğlunu koruma refleksi ile yaralanan ve omzu çıkan Bora Gencer Bodrum Amerikan hastanesinde ameliyata alındı.



Düşme sonucu diz kapakları ve kol diresklerinde de yaralanmalar oluşan Bora Gencer anestezi ile uyutulup ameliyat edildi ve yerindne çıkan omuzu yerine takıldı.



OĞLUMA BİR ŞEY OLMAMASINA SEVİNDİM

Kaza sonrası konuşan Bora Gencer, 'Motosikletimiz ile kurallara uygun seyrederken önümdeki araba sinyal vermeden sağa dönüş yaptı, biz de ona çarpmak zorunda kaldık' dedi.

Oğlu Ayaz'a birşey olması durumunda vicdan azabı çekeceğini söyleyen Gencer, ' Tek tesellim oğluma birşey olmaması, şükür yara almadı' dedi Kazanın pazar günü olması sebebiyle arkalarından gelen arabaların üzerlerinden geçmediğini söyleyen Gencer, 'Pazar yollar boş, bir araba biz düşünce üzerimizden geçebilirdi, malesef ülkemizde herkes herkesi öldürebilir, kurallara uymamakta ısrarcıyız' dedi.

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