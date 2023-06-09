Bora Duran: Sibel Can ve Demet Akalın’a kırgınım

Yaptığı özel şarkılarla müzik dünyasında farklı bir yer edinen Bora Duran, “İyi şarkı çabuk olmuyor, demlenmen gerek” derken özel şarkıların çıkma sürecinin kolay olmadığını dile getirdi.

Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Funda Arar gibi isimlere hit şarkılar yaratan “Bora Duran” son zamanlarda neden kimseye şarkı vermediğini şöyle anlattı!

Sibel Can’ın Bora Duran’ı arayıp kendisine özel bir şarkı yapmasını rica ettiğini, gönderdiği şarkıyı menajerinin çok beğenip “Adeta Sibel Hanım için dikilmiş bir elbise gibi” dediğini, sonrasında ise geri dönüş yapmadığını belirterek, Sibel Can’a bu anlamda kırgınım dedi.



Bora Duran, Demet Akalın’ın da kendisinden özel olarak beste istediğini söyleyerek, “Demet için de bir şarkı yaptım. Ama şarkıyı nasıl bulduğuna dair geri dönüş bile yapmadı” dedi.

Programın tekrarı cumartesi 16:00 pazar 13:00 te Dreamturk tv’de yayınlanacak.

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