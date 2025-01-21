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Bolu'daki yangında 66 can kaybı

Bolu'daki yangında 66 can kaybı

Bolu'daki yangında 66 can kaybı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti.

 Bolu'daki yangında 66 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 51 vatandaşımızın da yaralandığını açıkladı.

 Bolu'daki yangında 66 can kaybı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciası ile ilgili 6 cumhuriyet başsavcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu söyledi.

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