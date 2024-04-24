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Bolu'da Melek Mosso'lu kutlama

Ünlü şarkıcı Bolu'da Melek Mosso'lu kutlama... İşte detaylar...

Bolu'da Melek Mosso'lu kutlama

Melek Mosso, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Bolulular ile birlikte sahnede kutladı. Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bolu’da konser verdi.

 Bolu'da Melek Mosso'lu kutlama

Bolu Belediyesi tarafından Fuya Grup organizasyonuyla Karaçayır Konser Alanı’nda gerçekleşen konseri binlerce Bolulu izledi. Mosso, sevilen şarkılarını konser alanını dolduran binlerce Bolulu ile birlikte hep bir ağızdan söyledi. Bolululara bayram coşkusunu yaşatan ünlü şarkıcı, sahneye davet ettiği çocuklarla Türk bayrağı sallayarak İzmir Marşı’nı okudu.

 Bolu'da Melek Mosso'lu kutlama

25’İNCİ YIL KUTLAMASI
Melek Mosso konserinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, evliliklerinin 25’inci yıl dönümünü kutladı. Özcan ve eşi, Melek Mosso’nun söylediği ‘Seninle Bir Dakika’ şarkısı eşliğinde dans etti. Bu anlar izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

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