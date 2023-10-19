“Bollywood Shopping Gala”da Hint rüzgarı esecek

Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı ev sahipliğindeki Bollywood Shopping Gala’da modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş marka yelpazesi ile birbirinden değerli girişimciler bir araya gelecek.

Hint temalı shopping galada özel şovlarla görsel bir şölen haline gelecek olan etkinlik, alışverişi keyfe dönüştürecek. Saat 14:00'da Aygül Aydın ile astroloji söyleşisi ve Kadriye Olgar ile mutluluğun şifresi üzerine gerçekleşecek olan söyleşilerle dolu dolu bir gün sunacak.

Hindistan konsolosu Mijito Vinito’nun da katılımıyla misafirlere keyif dolu anlar yaşatılacak.



Etkinlik aynı zamanda Emel Yıldırım, Ivana Sert, Gizem Hatipoğlu, Özlem Yıldız, Özge Ulusoy gibi ünlü isimleri ve birbirinden başarılı tasarımcı

ve girişimcileri buluşturuyor.

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