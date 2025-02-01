Boğazda görkemli davet

Dilyara Makarova ve Nuri Karalok’un ev sahipliğinde yeni yıla güzel bir başlangıç yapmak için bir araya gelindiği davete Arzu Kunt, Müge Sırmabıyık, Sedef Gali, Neslihan Kozanoğlu, Kadriye Olgar, Semra Türk, Elif Girgin, Petek Dinçöz, Tolga Mendi ve Seçkin Piriler gibi isimler katıldı.

Misafirlere gecede Novikov’un ödüllü şefi Marti Pineda tarafından özel olarak hazırlanan menü ile unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunulurken, DJ COSH’da performansıyla enerjik bir atmosfer kattı. Davetliler boğaz manzarasının keyfini çıkararak hem lezzet hem de unutulmaz anlarla dolu bir gece geçirirken Hakan Bektaş ile Emrah Çetinkaya'da ile yakından ilgilendi.

GÖZ KAMAŞTIRAN KOLYESİ BÜLENT ERSOY’DAN

Davete eşi ile Nida Büyükbayraktar ile katılan Petek Dinçöz, “Herşey yolunda sağlığımız yerinde okullar tatile girdi plan yapamadık. Süpriz bir proje geliyor. Maratona çıkmış at gibi hissediyorum kendimi, durmuyorum duramıyorum çalışmaktan” dedi. Yeni yılda yeni şark ve televizyon programı yapacağını söyleyen Dinçöz, “ Televizyonda aynı yüzler tekeli biterse televizyona da program yapmayı düşünüyorum. Ben dokuz senedir bu tekelleşmeyi izliyorum. Ben ve benden sonra gelen genç nesil bu tekelleşmeye maruz kalmayacak inşallah. Boynundaki kolye soruldu Bülent Ersoy annemden aldım gerçek” dedi.

Tolga Mendi, davete yalnız katılırken, “Rusya’da bir dizi çektim yedi ay oldu. Rusya’dan da güzel tepkiler alıyorum. Türk askerini oynadım bazı sahneler İngilizce bazı sahneler Türkçe oldu. Rusya’da -25 dereceleri gördüm. Zor çalışma şartları vardı. Türkiye Cennet dedi. Survivor Damla Can ile İlişkisi hakkında konuşan Mendi, “ Kız arkadaşım Survivor’da iken ben de Rusya’da çekimlerdeydim. Bu ayrılık bizi daha çok bağladı birbirimize. Damla’nın kalbimde yeri büyük olduğu için hem annem hem Damla kalbimde aynı yerdeler” dedi.

İLİŞKİLERE AÇIĞIM!

Seçkin Piriler Yıldız Tilbe’den aldığı şarkı hakkında konuşurken, “ Çok güzel tepkiler aldım kendisi de çok beğendi okumamı yeni şarkı çalışmalarım olacak dedi. Görüntülendiği erkek arkadaşı ile ilgili olarak, “Bir ilişkim yok kendisi arkadaşımdı. İlişkilere açığım” dedi.

SEVGİLİM YOK

Banu Zorlu konserlerinin devam ettiğini söylerken, “Her hafta sonu konserim var. Sevgililer Günü’nde sahnede olacağım. Sevgililer Günü’nde bana hediye gelmeyecek hayatımda kimse yok” dedi.

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