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Boğaz’ın tercihi Oligark

Oligark İstanbul, dört mevsim açık hava konseptiyle yine en özel ve kurumsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Boğaz’ın tercihi Oligark

Boğaz’ın en büyük ve en iyi yeme-içme, eğlence ve etkinlik mekanı Oligark İstanbul, dört mevsim açık hava konseptiyle yine en özel ve kurumsal etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Boğaz’ın tercihi Oligark

Oligark İstanbul, Kuruçeşme’de 5000 m2’lik kullanım alanı ve içerisindeki birbirinden özel mekanlarıyla haftanın her günü saat 10.00- 05.00 arasında misafirlerini bekliyor.

Boğaz’ın tercihi Oligark

 

 

 

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