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Boğaz’ın kıyısında ‘Yaşar’ şov

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türkçe Popun güçlü sesi Yaşar'ı ağırladı.

Boğaz’ın kıyısında ‘Yaşar’ şov

Tüm enerjisiyle kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye müzik ziyafeti veren Yaşar, 90’ların büyüsünü Kuruçeşme Sahnesi’ne taşıdı. Türk Pop Müziği’ne yön veren şarkılara imza atan ünlü sanatçı, dinamik ve sevilen sahne şovuyla dinleyicilerine festival tadında bir konser deneyimi yaşattı.

Boğaz’ın kıyısında ‘Yaşar’ şov

BABA-OĞUL AYNI SAHNEDE

Sahnede herkes Yaşar’ı beklerken 10 yaşındaki oğlu Kerem’i görünce alkış yağmuruna tuttu. “Ben bugün babamı sunmak için sahneye çıktım.” sözlerinin ardından mikrofonu babasına devreden Kerem, tatlı sürpriziyle müzikseverleri gülümsetti. ‘Cezayir Menekşesi’ şarkısıyla açılışı yapan romantik aşk şarkılarının unutulmaz yorumcusu, hayranlarına eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. 90'lı yıllara damga vuran birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, ‘Sevda Sinemalarda’, ‘Acıtmıyor Sevdan’, ‘Kumralım’ klasikleriyle hayranlarını coşturdu.

USTALARI SAHNEDE ANDI!

Ünlü popçu Yaşar, art arda hayatını kaybeden merhum sanatçılar Özkan Uğur ve Erkin Koray’ı da sahnesinde andı. Duayen iki sanatçıya ithafen ‘Sude’, ‘Fesuphanallah’ şarkılarını seslendiren Yaşar, “İki büyük ustanın kalbimize çizdiği resim paha biçilemez.” sözleriyle alkış yağmuruna tutuldu.

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