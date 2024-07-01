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Boğaz’da güzellik kutlaması 

Sağlık ve güzellik danışmanı Ahu Karaduman, yeni yaşını dostlarıyla birlikte Boğaz’da kutladı.

Boğaz’da güzellik kutlaması 

Yaklaşık 60 kişilik arkadaş grubuyla İstanbul Boğazı’nı turlayan Ahu Karaduman, doğum günü partisinde müzik eşliğinde dostlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Boğaz’da güzellik kutlaması 

Ahu Karaduman’ın boğazdaki doğum günü partisine katılanlar arasında Ezgi Sertel, Kadriye Olgar, Ayça Kuru, Murat- Özgül Erdem, İpek Yıldız, Yonca Kunaçav, Tuğba Güldoğan, İrem Özbay, Esma Er, Gökçin İpekar gibi ünlü isimlerde vardı.

Boğaz’da güzellik kutlaması 

 

 

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