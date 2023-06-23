Boğaz’da 90’lar gecesi

Türk Pop Müziği’ne yön veren şarkılara imza atan Levent Yüksel, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde tam anlamıyla pop rüzgârı estirdi. Her yaştan seveni olan sanatçının hayranları, Kuruçeşme’yi hınca hınç doldurdu. Romantik aşk şarkılarının unutulmaz yorumcusu, konserine ‘Ya Sonra’ isimli şarkısıyla başladı.

Ünlü sanatçı muhteşem bir atmosferde kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına “Ben ve ekip arkadaşlarım hepinizi saygı ve selamla karşılıyoruz. İyi eğlenceler diliyorum.” sözleriyle seslendi. Konserin ilerleyen dakikalarında “İstanbul”dan “Sultanım”a, “Dedikodu”dan “Zalim”e kadar dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren sevilen sanatçı, boğazın kıyısından 90’lara selam gönderdi.

Romantik şarkılara kayıtsız kalamayan binlerce dinleyici telefonlarının ışıklarını yakarak adete Boğaz’ı aydınlattı. Yüksel, geçmişten bugüne en sevilen klasiklerinin yanı sıra seslendirdiği arabesk şarkılarla da alkış yağmuruna tutuldu. “Yalnızım Dostlarım” dedi duygulandırdı. “Yarabbim” ile gönüllere dokundu.

Finalde yoğun istek üzerine sahneye geri dönen Levent Yüksel “Onursuz Olmasın Aşk” şarkısıyla bis yaptı.

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