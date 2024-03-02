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Body Ekrem Şener Şen’e cuk oturdu

Hülya Koçyiğit Her Pazar TRT-2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta, oyuncu, senarist ve yazar Suphi Tekniker’i konuk etti.

Body Ekrem Şener Şen’e cuk oturdu

Birçok unutulmaz Yeşilçam filminin senaryosuna imza atmış, oyuncu ve yazar Suphi Tekniker  tiyatroya nasıl başladığını şu sözlerle anlattı: “Ailemin sanatla pek bir ilgisi yoktu. Tiyatrocu olacağım deyince babam kıyameti kopardı. Mülkiyeye girip vali olmamı isterdi. Muhsin Ertuğrul bana ne olmak istiyorsun diye sorduğunda ‘tiyatroda hamal olmak istiyorum’ dedim. Mesleğimi çok severim. Dünyaya bir daha gelsem yine tiyatrocu olurdum. Mesleğime aşıktım. Ben Darülbedayi oyuncularının son kuşağıyım. Ben hep Darülbedayi hocalarıyla çalıştım. Onlardan çok şey öğrendim. Mesela çok güzel konuşurlardı. Güzel konuşmasını onlardan öğrendim” dedi.

Body Ekrem Şener Şen’e cuk oturdu

Hülya Koçyiğit’in unutamadığın bir anın var mı sorusu üzerİne Suphi Tekniker şu yanıtı verdi: “Hababam Sınıfı filmini çekerken Ertem Eğilmez bana Body Ekrem’i kim canlandıracak diye sordu. Ben de hemen Şener Şen dedim. Sonra bir daha sordu. Ben yine Şener Şen dedim. Ertem Eğilmez ile görüştü ve Şener Şen Body Ekrem’i canlandırdı. Daha önce rol aldığı filmler oldu ama bu rol Şener’e cuk oturdu.”

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