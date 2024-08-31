Bodrum Zafer Bayramını Selda Bağcan ile kutladı

KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte sahne çıkan Selda Bağcan, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle birlikte seslendirdi.

Muhteşem bir ambiyansta ellerde Türk Bayrağı ile “İzmir Marşı’nı” söyleyen Selda Bağcan” 30 Ağustos Zafer’ini bizlere armağan eden başta büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman ordumuzu, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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