  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bodrum Türkbükü koyunun yeni gözdesi: Thalia’s Tavern

Bodrum - Türkbükü koyu, bu yaz yepyeni bir mekana kavuştu.

Bodrum Türkbükü koyunun yeni gözdesi: Thalia’s Tavern

Yunan taverna kültürünü yeniden yorumlayarak, karşı kıyıların esintisini ve eğlencesini buluşturan “Thalia’s Tavern” kapılarını açarak yaz sezonunu coşkuyla karşılıyor.

Bodrum Türkbükü koyunun yeni gözdesi: Thalia’s Tavern

EGE’NIN BÜYÜSÜ

Thalia’s Tavern, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmak için detaylı bir hazırlık süreci geçirdi.

Bodrum Türkbükü koyunun yeni gözdesi: Thalia’s Tavern

Ege Denizi'nin büyüleyici manzarasıyla konuklarına muhteşem bir atmosfer sunan Thalia’s Tavern, toprak tonlarındaki dekorasyonu ve denize sıfır konumuyla misafirlerine hem görsel hem de ruhsal bir ziyafet sunuyor.

Bodrum Türkbükü koyunun yeni gözdesi: Thalia’s Tavern

İster denize sıfır manzara eşliğinde Ege'nin tatlı esintilerini hissedebilir, ister sizin için özenle hazırlanan huzurlu alanı tercih edebilirsiniz.

Bodrum Türkbükü koyunun yeni gözdesi: Thalia’s Tavern

Thalia’s Tavern’de otantik Türk-Yunan mutfağının lezzetlerini deneyimleyebilir, Müzik Direktörü Mert Levent yönetiminde haftanın her günü DJ eşliğinde Sirtaki dans showlarına katılabilir ve pazar geceleri Yorgo Kertis'in canlı müzik performanslarıyla unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

LEZZET DOLU BiR MENÜ

Thalia’s Tavern’in menüsünde, Bodrum’un taze deniz ürünlerinden hazırlanan mezeler, taş fırından çıkan sıcak pideler ve Ege’nin vazgeçilmezi zeytinyağlılar yer alıyor. Bu nefes kesici atmosfer eşliğinde yaz tatilini lezzetli yemekler, kaliteli hizmet ve samimi bir ortam içerisinde geçirmek isteyenler için yeni adres Thalia’s Tavern oluyor.

Bodrum Türkbükü koyunun yeni gözdesi: Thalia’s Tavern

Thalia’s Tavern, her detayıyla misafirlerini büyüleyecek şekilde tasarlanmış. Göz alıcı manzarası, özel hazırlanmış menüsü ve eğlence dolu etkinlikleri ile bu yazın en çok konuşulan mekanı olmaya aday. Yaz tatilinizde unutulmaz anılar biriktirmek ve Ege’nin büyüleyici atmosferini yaşamak için Thalia’s Tavern’i ziyaret etmeyi unutmayın! 

Info & rezervasyon: 0 (530) 266 46 48

Instagram @thalias.tavern

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sevcan Orhan'ın yeğen sevgisi
  Magazin

Sevcan Orhan'ın yeğen sevgisi

Ece Uslu'dan proje açıklaması!
  Magazin

Ece Uslu'dan proje açıklaması!

Beş yıl sonra yeniden
  Cemiyet

Beş yıl sonra yeniden

Buket Aydın, hangi ünlü şarkıcıya hayranlık duyuyor? O dizi yüzünden Türk dizisi izlemeye başladı
  Magazin

Buket Aydın, hangi ünlü şarkıcıya hayranlık duyuyor? O dizi yüzünden Türk dizisi izlemeye başladı

Murat Soydan hayatını kaybetti
  Gündem

Murat Soydan hayatını kaybetti

Su Sporları ve Aktivite Ürünleri
  Hayatın İçinden

Su Sporları ve Aktivite Ürünleri