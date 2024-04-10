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"Bodrum Seferi" filminin basın toplantısı yapıldı

"Bodrum Seferi" filminin geçtiğimiz günlerde basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısına Asuman Dabak, Suzan Kardeş, Tarık Papucçuoğlu dışında diğer oyuncular Sarp Bozkurt , Ali İpin, Sedef Şahin, İrfan Kangı, Kahraman Sivri, Ebru Kural, Soner Türker, Fatih Günay, Taner Ayyıldız, Serhat Boylu ve Boom’cu Onur’ olarak bilinen Ahmet Dursun gibi sevilen oyuncular katıldı.

"Bodrum Seferi" filminin basın toplantısı yapıldı

Basının önünde kahkahalar havada uçuşurken İrfan Kangı'nın başrol oyuncusu Sarp Bozkurt'a balmumu heykeli espirisi herkesi kahkahalara boğdu. Filmin yapım ortağı ve aynı zamanda filminin yönetmeni Recep Akdağ "Bodrum Seferi" filmini geçen sene çekerken gecesiyle gündüzüyle çekimlerinin çok keyifli geçtiğini sette her zaman kahkahaların havada uçuştuğunu büyük küçük herkesi 12 Nisan'da "Bodrum Seferi”ni izlemeye davet etti.

"Bodrum Seferi" filminin basın toplantısı yapıldı

Başrol oyuncusu Sarp Bozkurt çekimler sırasında çok eğlendiklerini bal mumu esprisine açıklık getirdi.

Sedef Şahin ise çekimler sırasında hem tatil yaptığını hem de çalıştığını çekimler sırasında kendisini Hülya Avşar gibi hissettiğini dile getirdi.

"Bodrum Seferi" filminin basın toplantısı yapıldı

"Bodrum Seferi" filminin hikayesi saf ve temiz yürekli bir genç olan Sefer’in her gün rüyasında gördüğü doğa harikası yerin Bodrum olduğunu öğrenmesiyle yola çıkışının ve Bodrum’daki sakarlıklarını konu alan film basın toplantısı sonrası "Bodrum Seferi" film oyuncuları Bayram mesajıyla basın toplantısını sonlandırdılar.

"Bodrum Seferi" 12 Nisan’da sinema salonlarında seyircisiyle buluşacak.  

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