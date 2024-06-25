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Bodrum sallandı 

Kendine has müzik tarzı ve yaptığı remixleri İle dünya listelerinde yerini alan başarılı DJ Çetin Pınarlı, önceki akşam Türkbükü’nde bulunan Galia isimli mekanda performans sergiledi.

Bodrum sallandı 

Biletleri bir hafta önceden tükenen mekanda tatilciler unutulmaz bir gece yaşarken ünlü DJ yeni remixleriyle geceye damgasını vurdu. 

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