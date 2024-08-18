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Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece... İşte detaylar...

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

Bodrum Turgutreis'in en özel projesi Mavi Arya, sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

(Güvenç Dağüstün)

200’ü aşkın davetlinin katıldığı gecede ünlü sanatçı Zuhal Olcay sevilen şarkılarıyla Mavi Arya sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığında hayata geçen Mavi Arya’nın

  Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

(Mahmut Arslan)

gecesinde Güvenç Dağüstün de eşsiz performansıyla sahne alırken, piyanoda Burçin Büke, çelloda Çağ Erçağ, davulda Turgut Alpbekoğlu, kemanda Ulaş Kurugüllü ve kanunda Tahir Aydoğdu gibi ünlü müzisyenlerden oluşan orkestranın performansı büyük alkış aldı.

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

(Mustafa Arslan- Abdurrahim Balyen- Mahmut Arslan- Tuncay Aşçı- Turgay Aşçı- Selman Aşçı)

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

(Abdurrahim Balyen- Mahmut Arslan-Tuncay Aşçı )

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

(Abdurrahim Balyen- Mahmut Arslan-Tuncay Aşçı)

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

 

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

(Tuncay Aşçı- Mahmut Arslan- Zuhal Olcay- Abdurrahim Balyen)

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

(Zuhal Olcay)

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

 

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