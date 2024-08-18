  Bodrum Mavi Arya'da unutulmaz gece

Bodrum Turgutreis'in en özel projesi Mavi Arya, sakinlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

(Güvenç Dağüstün)

200’ü aşkın davetlinin katıldığı gecede ünlü sanatçı Zuhal Olcay sevilen şarkılarıyla Mavi Arya sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığında hayata geçen Mavi Arya’nın

(Mahmut Arslan)

gecesinde Güvenç Dağüstün de eşsiz performansıyla sahne alırken, piyanoda Burçin Büke, çelloda Çağ Erçağ, davulda Turgut Alpbekoğlu, kemanda Ulaş Kurugüllü ve kanunda Tahir Aydoğdu gibi ünlü müzisyenlerden oluşan orkestranın performansı büyük alkış aldı.

(Mustafa Arslan- Abdurrahim Balyen- Mahmut Arslan- Tuncay Aşçı- Turgay Aşçı- Selman Aşçı)

(Abdurrahim Balyen- Mahmut Arslan-Tuncay Aşçı )

(Abdurrahim Balyen- Mahmut Arslan-Tuncay Aşçı)

(Tuncay Aşçı- Mahmut Arslan- Zuhal Olcay- Abdurrahim Balyen)

(Zuhal Olcay)

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