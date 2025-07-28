  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bodrum gecelerinin vazgeçilmez sesi Cerem Onurluer

Bodrum gecelerinin vazgeçilmez sesi Cerem Onurluer

Bodrum gecelerinin vazgeçilmez sesi Cerem Onurluer

Genç yaşına rağmen güçlü sesi ve yorumuyla adından sıkça söz ettiren Cerem Onurluer önceki akşam Bodrum Azka Otel'de müzikseverlerle buluştu.

Bodrum gecelerinin vazgeçilmez sesi Cerem Onurluer
Azka Yaz Konserleri kapsamında sahneye çıkan Onurluer, sahnedeki samimi enerjisi ve zarif duruşuyla yine alkışların yıldızı oldu.

 

Bodrum gecelerinin vazgeçilmez sesi Cerem Onurluer
Repertuarında Fikrimin İnce Gülü, Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun ve Yalnız Kullar gibi unutulmaz parçaları seslendiren sanatçı, dinleyicilere adeta zaman yolculuğu yaşattı.

 Bodrum gecelerinin vazgeçilmez sesi Cerem Onurluer

Güçlü yorumuyla her notada duyguları zirveye taşıyan Cerem Onurluer, performansıyla Bodrum gecesine damgasını vurdu.

 Bodrum gecelerinin vazgeçilmez sesi Cerem Onurluer

Konser boyunca izleyicilerden tam not alan başarılı sanatçı, sahneden alkışlar eşliğinde ayrılırken "Müzik varsa ben varım, Bodrum’un enerjisi ise tarifsiz," diyerek duygularını paylaştı. Yaz boyunca Azka Otel’de sahne almaya devam edecek olan Cerem Onurluer, müziğiyle hem kulağa hem kalplere hitap etmeyi sürdürüyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yankı’da yeni dönem: Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul
  Magazin

Yankı’da yeni dönem: Yönetmen koltuğunda Ömer Baykul

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermeler
  Magazin

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e ağır göndermeler

Team Nautica, Türkiye'nin en zorlu açık deniz yarışında GAIN ekranlarında!
  Magazin

Team Nautica, Türkiye'nin en zorlu açık deniz yarışında GAIN ekranlarında!

Gamze Topuz'dan müzik itirafı!
  Magazin

Gamze Topuz'dan müzik itirafı!

Selen Görgüzel: Kadın bedeni bir cinsel obje değil
  Magazin

Selen Görgüzel: Kadın bedeni bir cinsel obje değil

Alican Gülle’den Yol Yordam
  Magazin

Alican Gülle’den Yol Yordam