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Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart

Bodrum Marina Yacht Club bünyesindeki Alternatif Sanat Mekanı meRQezart üç sanatçının sergisine birden ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Barış Sarıbaş ve Samantha Louise Emery’in eserleri 3 Temmuz’a kadar Marina Yacht Club’un içinde bulunan meRQezart’da sergilenmeye devam edecek.

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart

Merqezart Alternatif Sanat Mekanı, 20 Haziran – 20 Temmuz tarihleri arasında Ergin İnan, Setenay Özbek ve Erkan Özdilek’in sergileriyle sanatseverlerin beğenisine hitap edecek. Mekanın üç salonunda üç farklı sanatçının sergileri eşzamanlı olarak gezilebilecek.  

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart

“ANTROPOZEN’’, ERKAN ÖZDİLEK 

Erkan Özdilek’in sanatta 50. yılını kutladığımız ‘’ANTROPOZEN’’ Sergisi Merqezart Alternatif Sanat Mekanında açılıyor. Bir sanatçı ve akademisyenin sanat hayatı boyunca yaptığı üretimle dilini ve üslubunu dönüştürmesine tanık olacağız.                                                                                          

“YANSIMA”, SETENAY ÖZBEK 

Sanatçının, kendisiyle ve gerçeklikle olan ilişkisini derinleştirdiği, “Yansıma” adlı sergisinde duygularını, düşüncelerini, yaşadığı coğrafyanın doğasını, insan çeşitliliğini ve günlük kaygılardan arınmış bir hayatın yansımasını görmekteyiz. Resimlerinde Bodrum renklerinin sağaltıcı görsel etkilerini akışkan bir dille kullanan sanatçı eserlerini dokusal ve biçimsel bir bütünlük içinde kurgularken dışa vurumcu bir tarz sergiliyor. 

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart

“USTA VE ÖĞRENCİLERİ’’, ERGİN İNAN 

Ergin İnan’ın eserlerinin sergileneceği ikinci salonumuz özel bir ilgiyi hak ediyor. Sanatta 50. yılını kutladığımız Erkan Özdilek ve müzelerde eserleri bulunan bir dünya sanatçısı olan Setenay Özbek’in hocalığını yapmış olan Ergin İnan’ın eserlerini izlerken hoca - öğrenci etkileşimlerini, üslupların gelişimini ve bayrağı ne kadar uzağa taşıdıklarını gözlemlemek mümkün hale geliyor.

 

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