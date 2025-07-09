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Bodrum'da romantik yaz akşamı

Bodrum'da romantik yaz akşamı

Bodrum'da romantik yaz akşamı

Bodrum’un gözde mekanlarından Dürdane 1901, müzik ve romantizmin iç içe geçtiği özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

 Bodrum'da romantik yaz akşamı

(Bülent Özdemir - Revşan)

Sahne alan Bülent Özdemir ve Revşan, güçlü yorumları ve samimi performanslarıyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

 Bodrum'da romantik yaz akşamı

Gecenin konukları arasında iş ve medya dünyasından tanınmış isimler de yer aldı. Jolly Tur’un kurucusu Onursal Başkanı Sinan Vardar, eşi Tülin Vardar ve oğulları Mete Vardar, sevgilisi Özlem Yıldız ile birlikte gecede boy gösterdi.

 Bodrum'da romantik yaz akşamı


Çift, gece boyunca keyifli halleriyle dikkat çekti.

 Bodrum'da romantik yaz akşamı

(Özlem Yıldız , Mete Vardar)

Canlı müziğin büyüsüne kapılan misafirler, sahneden yükselen şarkılarla yaz akşamının tadını doyasıya çıkardı.

 Bodrum'da romantik yaz akşamı

(Sinan-Tülin Vardar)


Dürdane 1901, kalitesi ve atmosferiyle konuklarından tam not aldı.

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