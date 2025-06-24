 Bodrum’da oyunculuk ve yoga bir arada!

14-18 Temmuz tarihlerinde Bodrum Gümüşlük’te yer alan Ladonia Otel, beş gün sürecek bir oyunculuk kampına ev sahipliği yapacak.

(Gülin İyigün, Umut Kırcalı, Ayşe Berkiş, Çağrı Vila Lostuvali)

Ödüllü yönetmen Çağrı Vila Lostuvali, oyuncu ve yoga eğitmeni Gülin İyigün, eğitmen Umut Kırcalı ve cast direktörü Ayşe Berkiş’in yer aldığı kamp, katılımcılara hem kamera önü performans hem de ruh-beden uyumuna odaklanan sıra dışı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Her yıl düzenlenen kampın kurucusu Ayşe Berkiş, bu yılki eğitmen kadrosunun oldukça güçlü olduğunu belirtiyor. Katılımcıların kamp boyunca oyunculuğun farklı boyutlarını deneyimlediğini vurgulayan Berkiş, “Beş gün boyunca sadece derslerle değil, sohbetlerle, audition yarışmalarıyla da sektöre dair önemli bilgiler ediniyorlar. En çok da kamera karşısındaki korkularıyla yüzleşip aslında korkulacak bir şey olmadığını öğreniyorlar” ifadelerini kullandı.

Kampın eğitmenlerinden biri de hem oyuncu hem de yoga eğitmeni olan Gülin İyigün. Bu yılki programa yoga derslerini de dahil eden İyigün, yoga ve oyunculuğun kendi hayatında uzun süredir iç içe olduğunu belirtiyor: “Yoga bize bedenimizle, zihnimizle ve duygularımızla daha derin bir temas kurma fırsatı veriyor. Oyunculukta da her gün kendinle çalışmak, sezgilerini güçlendirmek ve içsel bir denge kurmak çok önemli. Bu yüzden iki disiplini bir araya getirmek istedim.”

Altın Kelebekli Yönetmenden Genç Oyunculara Net Mesaj: Korkak Olmayın!

Kampın yönetmen koltuğunda, Masumlar Apartmanı ve Poyraz Karayel gibi ses getiren yapımlardaki çalışmalarıyla dikkat çeken, bu projelerle Altın Kelebek’te “En İyi Yönetmen” ödülüne layık görülen Çağrı Vila Lostuvali yer alıyor. Lostuvali, oyuncularda en çok aradığı özelliğin “samimiyet” olduğunu belirtiyor. Genç oyunculara “korkak davranmamalarını ve potansiyellerini başkalarıyla kıyaslamamalarını” tavsiye eden yönetmen, “Bir oyuncuda beni en çok etkileyen şey; iletişimde açık olması, kendi kimliğini bir kenara bırakıp canlandırdığı karakterle dürüst bir yüzleşme yaşayabilmesi ve o role tam anlamıyla teslim olabilmesidir” dedi.

Oyunculuk eğitiminde yetenekten çok disiplinin belirleyici olduğunu vurgulayan eğitmen Umut Kırcalı ise, “Oyunculuk süreç odaklı bir meslek. Her gün yapılan okumalar, izlenen filmler, teknik çalışmalar oyuncunun hayatla ilişkisini belirler. Oyuncu, beklediği fırsat geldiğinde değil, o fırsata hazır olduğunda gerçekten mesleğini yapmaya başlar” sözleriyle yaklaşımını özetliyor.

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