 Bodrum’da ilk sold-out Sıla'dan

Yaz turnesine güzel bir başlangıç yapan Sıla, bu akşam KerkiSolfej'in gerçekleştireceği organizasyonla Bodrum Antik Tiyatro'da konser verecek.

Sevenlerinden yoğun ilginin olduğu konserin biletleri saatler öncesinden tükendi.

Bu yazın Bodrum'da ilk sold out bilet satışını yapan sanatçıya coşkulu binlerce kişinin eşlik edeceği konser, unutulmaz bir akşama imza atacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.