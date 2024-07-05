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Bodrum’da ilk sold-out Sıla'dan

Bodrum’da ilk sold-out Sıla'dan. İşte detaylar...

Bodrum’da ilk sold-out Sıla'dan

Yaz turnesine güzel bir başlangıç yapan Sıla, bu akşam KerkiSolfej'in gerçekleştireceği organizasyonla Bodrum Antik Tiyatro'da konser verecek.

 Bodrum’da ilk sold-out Sıla'dan

Sevenlerinden yoğun ilginin olduğu konserin biletleri saatler öncesinden tükendi.

 Bodrum’da ilk sold-out Sıla'dan

Bu yazın Bodrum'da ilk sold out bilet satışını yapan sanatçıya coşkulu binlerce kişinin eşlik edeceği konser, unutulmaz bir akşama imza atacak.

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