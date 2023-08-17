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Bodrum’da hem tatil hem iş 

Yayınladığı hit şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Meyra, geçtiğimiz akşam Bodrum’da özel bir gecede sahne aldı.

Bodrum’da hem tatil hem iş 

Konser öncesi kısa bir tatil yapan Meyra sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla hayranları tarafından  “2 çocuk annesi olmanıza rağmen fit görüntünüz bozulmamış.” , “Eski Meyra geri dönmüş.” gibi güzel yorumlarda bulundular. 

Bodrum’da hem tatil hem iş 

Ünlü sanatçıya sahneye çıkmadan önce basın mensupları 2011’de Şehrazat’ın bestesi olan Aşklayalım’ı seslendirmiştiniz. Ajda Pekkan da  okudu ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Meyra “Yıllar önce severek okuduğum ve herkes tarafından çok beğenilen şarkım “Aşklayalım Süperstarımız Ajda Pekkan’ın yorumuyla muhteşem olmuş” diyerek izin isteyip kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı.

 

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